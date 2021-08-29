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إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي بتهمة تسهيل اغتصاب طفلة في الإسكندرية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق ٤ أشخاص إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتسهيل اغتصاب طفلة في الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار هاني كمال غبريال، والمستشار شريف بركات، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث الواقعة المقيدة بالقضية رقم 20819 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا ضباط إدارة البحث الجنائي يفيد ببلاغ من المدعو " ال.م.إ" عامل، وبصحبته نجلته المجني عليها " م.ال.م" 16 عاما يتهم " الـ.ع.أ" 40 سنة عامل، ويعمل دجال، بهتك عرض نجلته ومواقعتها بغير رضاها، باشتراك طليقته والدة المجني عليها " ف.ف.ال" 38 سنة ربة منزل، وشقيقتها " ن.ف.ال" 30 سنة ربة منزل ووالدتها " ز.م.ه" 58 سنة ربة منزل، وتعدي المتهم على نجلته الطفلة على مدار 6 سنوات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أنه في غضون عام 2014 وحتى عام 2020 بدائرة قسم شرطة محرم بك قام المتهم الأول " ال.ع.ا"، ويعمل دجال بمواقعة المجني عليها الطفلة " م.ال.م" بغير رضاها، وذلك بعد قيام كل من والدتها المتهمة الثانية " ف.ف ال" وخالتها " ب.ف.ال" وجدتها " ز.م.ه"ن واقتيادها عنوة وبغير رضاها إلى مسكن الدجال، وقامت والدة المجني عليها وكان ذلك عندما كانت الفتاة سن 10 سنوات بإدخالها إلى غرفة الدجال، ونزعت عنها ملابسها من أسفل وهتك عرضها أمامها، وذلك بعد إقناعها بأن الطفلة عليها سحر بعد أن قالت له أنها غير عذراء، فطلب منها مواقعتها حتى يعديها عذراء مرة أخرى على غير الحقيقة وتكررت هذه الأفعال عدة مرات، وعندما رفضت الطفلة الذهاب إلى الدجال، كانت تقوم والدتها بحرقها بتسخين ملعقة حديدية ووضعها على ذراعها وجسدها.

وتبين من التحقيقات، من أقوال المتهمة الثانية والدة المجني عليها، أنها كانت تذهب هي والدتها وشقيقتها إلى المتهم لفك لهم أعمال السحر، وكان يمارس الجنس معهن جميعا، واعترفت الأم بقيامها بأخذ نجلتها المجني عليها إلى الدجال لممارسة الرذيلة لفك الأعمال بها.

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دجال المفتي الاسكندرية الإعدام اغتصاب طفلة

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