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الزراعة: لدينا إكتفاء ذاتي من الأسماك.. وهذا حجم إنتاج مصر سنويا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دقيق ملف الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن وزير الزراعة عرض أمام الرئيس اليوم منظومة التصدير، حيث تصدر مصر منتجاتها لنحو 150 دولة.

وأشار "الصياد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المنتجات المصرية من أجود المنتجات على مستوى العالم، وعليها إقبال كبير.

ولفت إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الثروة السمكية، مضيفا أن الرئيس السيسي تابع اليوم سير منظومة الثروة السمكية، حيث تنتج مصر 2.1 مليون طن من الأسماك سنويا.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه اليوم بتكثيف توفير السلالات عالية الجودة من الحيوانات لإنتاج اللحوم والألبان، لافتا إلى أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن، حيث تم البدء في تصدير كميات من الدواجن إلى الخارج، معلقا: "بنخلي لينا حاجات حلوة وبنصدر للخارج".

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انتاج السمك السيسي الثروة السمكية الاسماك اخبار مصر

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