"مش شمتان بس فرحان".. أول تعليق من محمد رشاد بعد وقف برنامج مي حلمي

رد الفنان محمد رشاد عقب أزمة الإعلامية مي حلمي بفيديو له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وظهر "رشاد"، وهو يغني أغنيته أنا مش شمتان "وعلق على الفيديو قائلًا:" وأنا مش شمتان لكن من حقي ان انا افرح انك زعلان".



وفي سياق آخر، أصدرت قناة الحدث اليوم، إيقاف الإعلامية مي حلمي عن العمل، وذلك بعد عرض حلقة برنامجها أمس مع نجم الزمالك الأسبق أحمد صالح،الذي انسحب من برنامجها أمس اعتراضًا على طريقة الحوار،ليتم التحقيق معها فيها نسب اليها من الإساءة له.