بعد إيقاف شيكابالا القاسي.. 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية (تقرير)

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:





-غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.





-إيقاف اسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.





-إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.





-إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.





-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.





-إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.





-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.









ويعد الأبرز في قرارات الاتحاد المصري، هي العقوبة التي وقعت على شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، نتيجة سبابه لجماهير النادي الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين، واشتباكه مع أحمد مجاهد أثناء مراسم التتويج باللقب.





ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، إلى اجتماع طارئ مع مجلسه خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الأمر.





ونرصد 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية بالتقرير الآتي:-





1- "التصعيد"





من المنتظر أن يكون أول حلول نادي الزمالك هو التصعيد ضد الاتحاد المصري، وتقديم التماس بشأن عقوبة نجمه من أجل تخفيضها.





ويستند الزمالك خلال التماسه ضد عقوبة اللاعب، الفيديوهات التي تم نشرها عبر الشاشات وتقديم كل ما يفيد بسلامة موقف اللاعب.





ومن المقرر أن يتم التقدم بطعن للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم وبعدها اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.





2- "التهديد"





كما يدرس الزمالك التهديد بالانسحاب من الدوري المصري والمسابقات التي تديرها اللجنة الحالية برئاسة أحمد مجاهد، اعتراضًا على القرار القاسي ضد شيكابالا.





ويرى مجلس الزمالك، أن التهديد بالانسحاب سيكون هو الطريق الأبرز من أجل اجتماع لجنة المسابقات مرة أخرى والنظر في عقوبة اللاعب وتعديلها ومن ثم تخفيضها أو إلغائها.





3- "الانصياع بالتعليمات"





قد يكون الطريق الثالث أمام إدارة القلعة البيضاء، هو أن يتم تقديم اعتذار رسمي من اللاعب مكتوب ومن ثم إعلانه عبر وسائل الإعلام، حتى يتم ترضية مجلس الجبلاية.





وكشفت بعض المصادر، أن الاتحاد المصري يتمسك باعتذار رسمي من اللاعب لما بدر منه بالفترة الأخيرة، من أجل تخفيض العقوبة الموقعة عليه.