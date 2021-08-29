عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا

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عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا
الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:23 م
محمد زويد
قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب التقدم بتظلم، للجنة إدارة إتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، وذلك بسبب العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية والخاصة بمباراة الزمالك والبنك الاهلى وأزمة مراسم التتويج.
وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن مسئولى القلعة البيضاء سيعتمدون على واقعة كهربا ومحمد فضل والتي كانت تشبه نفس أحداث البطولة السابقة والتي توج فيها الأهلي ببطولة الدوري.
كما أن هناك دراسة داخل لنادى الزمالك بشكوى الإتحاد المصري للفيفا خلال الفترة المقبلة ولكنها حتى الآن تحت الدراسة.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد اعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-
-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.
-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.
-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.
-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.
-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.