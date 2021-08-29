عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب التقدم بتظلم، للجنة إدارة إتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، وذلك بسبب العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات بالجبلاية والخاصة بمباراة الزمالك والبنك الاهلى وأزمة مراسم التتويج.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن مسئولى القلعة البيضاء سيعتمدون على واقعة كهربا ومحمد فضل والتي كانت تشبه نفس أحداث البطولة السابقة والتي توج فيها الأهلي ببطولة الدوري.





كما أن هناك دراسة داخل لنادى الزمالك بشكوى الإتحاد المصري للفيفا خلال الفترة المقبلة ولكنها حتى الآن تحت الدراسة.









وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد قد اعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.









وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.





-إيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.





-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.





-إيقاف محمود عبدالرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.