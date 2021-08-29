Advertisements

"المرور" يكشف حقيقة استرجاع قيمة المخالفة المعترض عليها

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
 أكد الحساب الرسمي للمرور أن هناك حالة واحدة يحق فيها استرجاع قيمة المخالفة المرورية المُعترض عليها آلياً عبر نظام المرور، وذلك بصدور قرار من الهيئة المرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد تلقت سؤلاً من أحد متابعي حسابها الرسمي على “تويتر” حول كيفية استرجاع مبلغ المخالفة المعترض عليها، حيث غرد المتابع موضحًا أن لديه مخالفة وتم الاعتراض عليها، ولديه نقل ملكية، وسيقوم بسداد المخالفة لغرض نقل ملكية، وتم بعد ذلك قبول الاعتراض هل يسترجع مبلغ المخالفة؟

وأجاب “المرور” عن السؤال بالقول: ‏”‎‎مرحباً بك، يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.

أخبار تهمك

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

بعد إيقاف شيكابالا القاسي.. 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية (تقرير)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد إيقاف شيكابالا 8 أشهر

منذ ساعة

عاجل.. أخر تطورات فسخ عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا

منذ 38 دقيقة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعة

بعد إيقافه 8 أشهر.. تعرف على أرقام شيكابالا مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

06:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements