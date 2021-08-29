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بعد إيقافه 8 أشهر.. تعرف على أرقام شيكابالا مع الزمالك
الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:27 م
محمد زويد
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف محمود عبد الرازق حسن "شيكابالا" لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قاسية تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك عقب أحداث مراسم تسليم درع الدوري المصري للزمالك عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري العام.
وجاء ذلك القرار موضحًا أن اللاعب تعمد إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولى النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.
وعلم "الفجر الرياضي"أن أحمد مجاهد يشترط إعتذار رسمي من شيكابالا لتخفيف العقوبة إلى ٣ او ٤ شهور.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام نجم منتخب مصر مع الزمالك هذا الموسم :-
خاض شيكابالا 27 لقاء مع الزمالك بواقع ١٢٣٢ دقيقة من أصل 34 لقاء.
استطاع أن يسجل هدف وحيد خلال بطولة الدوري العام، كما أنه ساهم في صناعة هدفين.
وحصل على أنذارين فقط طوال مشواره في البطولة، ولم يحصل على أي كروت حمراء مباشرة.
وشارك شيكابالا قائد الملكي مع الزمالك طوال مشواره الكروي في 292 مباراة، سجل 55 هدف، وصنع 73 هدفاً.