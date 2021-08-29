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بعد إيقافه 8 أشهر.. تعرف على أرقام شيكابالا مع الزمالك

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:27 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد زويد
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف محمود عبد الرازق حسن "شيكابالا" لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قاسية تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك عقب أحداث مراسم تسليم درع الدوري المصري للزمالك عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري العام.

وجاء ذلك القرار موضحًا أن اللاعب تعمد إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولى النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعلم "الفجر الرياضي"أن أحمد مجاهد يشترط إعتذار رسمي من شيكابالا لتخفيف العقوبة إلى ٣ او ٤ شهور.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أرقام نجم منتخب مصر مع الزمالك هذا الموسم :-

خاض شيكابالا 27 لقاء مع الزمالك بواقع  ١٢٣٢ دقيقة من أصل 34 لقاء.

استطاع أن يسجل هدف وحيد خلال بطولة الدوري العام، كما أنه ساهم في صناعة هدفين.

وحصل على أنذارين فقط طوال مشواره في البطولة، ولم يحصل على أي كروت حمراء مباشرة.

وشارك شيكابالا قائد الملكي مع الزمالك طوال مشواره الكروي في 292 مباراة، سجل 55 هدف، وصنع 73 هدفاً.

الكلمات المفتاحية

محمود شيكابالا الزمالك

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