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سيلتا فيجو يحقق أسوأ انطلاقة له في "الليجا" منذ موسم 5 مواسم

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
وكالات
سجل فريق سيلتا فيجو أسوأ انطلاقة له في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم منذ موسم (2016-2017) بهزيمته الأخيرة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، حيث حصد نقطة واحدة في أول 3 جولات.

وتعرض سيلتا فيجو لهزيمتين كلتيهما في ملعب (بالايدوس): ضد أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو، بينما تعادل بدون أهداف في مباراة واحدة ضد فريق أوساسونا على ملعب إل سادار، وهي أسوأ انطلاقة للفريق منذ موسم (2016-2017).

وبدأ سيلتا ذلك الموسم، تحت قيادة المدرب إدواردو بريزو، الدوري الإسباني بثلاث هزائم ضد ليجانيس (0-1) وريال مدريد (2-1) وأتلتيكو مدريد (0-4)، بينما حصد أول نقطة له ذلك الموسم بداية من مباراة الجولة الرابعة، حيث تعادل آنذاك مع أوساسونا بدون أهداف، وفي المباراة التالية انتصر على سبورتينج بهدفي هوغو مايو وياجو أسباس.

وبدأ سيلتا الموسم التالي (2017-2018) تحت قيادة المدرب خوان كارلوس أونزوي بصورة أفضل رغم خسارته في أول جولتين ضد فريقي ريال سوسيداد وريال بيتيس، حيث انتظر حتى الجولة الثالثة لتحقيق أول انتصار له على حساب ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف سجله ماكسي غوميز.

وفي موسم (2018-2019) وقع سيلتا فيغو على انطلاقة جيدة تحت قيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد، حيث حصد الفريق 7 نقاط من أصل 9 في أول ثلاث جولات بعد تعادله مع إسبانيول وانتصاره على ليفانتي وأتلتيكو مدريد.

بينما حصد الفريق الموسم الماضي (2020-2021) تحت قيادة أوسكار جارثيا 5 نقاط في أول ثلاث جولات، بعد تعادله خارج الديار مع إيبار (0-0) وبلد الوليد (1-1) وانتصاره في بالايدوس على فالنسيا بهدفين لهدف.


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