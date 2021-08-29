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من قرية واحدة في قنا.. 24 طالبا يلتحقون بالطب و6 بالهندسة والصيدلية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال سيد تمساح، نائب رئيس مدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا، إنه تم التحاق قرابة 30 طالبا من مدرسة فصول العركي الثانوية، بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة.

وأضاف في تصريحات: "إنني بصفتي رئيس سابق لقرية العركي، فلقد لمست في إدارة المدرسة الهمة والنشاط والاجتهاد، الذي يجعلهم جديرون بتدريس الطلاب، وإخراج جيل قادر على الالتحاق بكليات الطب والصيدلة والهندسة".

وقال علي عدلي، وكيل مدرسة العركي الثانوية، إن المدرسة استطاعت الحاق 24 طالبا بكليات الطب البشري والأسنان والبيطري والعلاج الطبيعي، وطالب بكلية الصيدلة، و5 طلاب بكلية الهندسة.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة بقيادة محمد علي دياب، مدير المدرسة، تبذل كل غال ونفيس، من أجل تعليم الطلاب واعدادهم للمرحلة الجامعية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل احتفالية كبرى لتكريم كل هؤلاء الطلاب.

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