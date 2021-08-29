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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 29/8/2021 في جمهورية مصر العربية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:31 م
حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، الموافق 29/8/2021 عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد في جمهورية مصر العربية، والتي تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

حالة الطقس المتوقعة

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس المتوقعة غدا المواطنين، حيث تتكون شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مناشدة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (5:3) درجة حيث تتجاوز 88% علي بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة غدا 

وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس المتوقعة غدا تتمثل في وجود امتداد منخفض الهندي الموسمي ما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، الذي يكون رطباعلى القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة وطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس المتوقعة غدا والظواهر الجوية

ومن المتوقع أن يسود حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين خلال ساعات الليل طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما توجد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس المتوقعة غدا والرياح

وفيما يتعلق ببيان الأرصاد حول حالة الطقس المتوقعة فإنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة 

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.
مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.
سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.
قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة

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