بلاغ ضد القائمين على برنامج "كلاب هاوس" لتطاولهم على الذات الإلهية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد القائمين علي برنامج كلاب هاوس لتطاولهم على الذات الإلهية والرسول الكريم



وقال صبري في بلاغه أنه فوجئ بوجود غرفة ببرنامج كلاب هاوس تدعى ( يا أيها الذين أمنوا سيبوا الله يدافع عن .. عبارة تتناول سب وقذف الذات الإلهية والرسول الكريم" قائم عليها شخصان تحت اسم مستعار يقومان بتلاوة القرآن بطريقة تحمل طابع السخرية والبذائة في التلاوة وكذا الإساءة للذات الإلهية وللرسول الكريم وهو الأمر الذي يشكل جريمة ازدراء الأديان ويعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين الإسلامي.



وأكد صبري أن هذا يعبر عن التطرف الديني الذي يتم إما بالاحتقار أو بإهانة الدين والمعتقدات الدينية.



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا التحقيق في الواقعة والتوصل للقائمين على هذه الغرفة تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.