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وفد من جامعة حضرموت اليمنية يزور كلية التجارة بعين شمس (صور)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
استقبل الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بالإنابة عن الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الآداب بجامعة حضرموت بدولة اليمن والوفد المرافق.

ويضم الوفد اليمني الدكتور صلاح علي بن مدشل رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور مراد محمد باعلوي الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية، وذلك بحضور الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي لجمهورية اليمن بمصر، والدكتورة هيام وهبة وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون والتعرف علي برامج كلية الشئون والاعمال الدولية المقرر انشائها بالجامعة وتحديد نوع الشراكات التي من الممكن إبرامها.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.
وفد من جامعة حضرموت اليمنية يزور كلية التجارة بعين شمس (صور)
وفد من جامعة حضرموت اليمنية يزور كلية التجارة بعين شمس (صور)
وفد من جامعة حضرموت اليمنية يزور كلية التجارة بعين شمس (صور)
وفد من جامعة حضرموت اليمنية يزور كلية التجارة بعين شمس (صور)

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وزارة التعليم العالي كلية التجارة جامعة عين شمس اخبار مصر

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