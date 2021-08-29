تعيين حسام أبو الهدى رئيسا لقسم المناهج بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، قرار رقم (١١٨٥ ) لسنة،٢٠٢1، بتعيين الدكتور حسام الدين حسين عبد الحميد - الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بجامعة الفيوم - رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة، حتى بلوغ سيادته السن القانونية المقررة لنهاية الخدمة في ٢٠٢١ـ١٠٢٦.



