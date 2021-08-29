Advertisements

تعيين حسام أبو الهدى رئيسا لقسم المناهج بجامعة الفيوم

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
أصدر الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، قرار رقم (١١٨٥ ) لسنة،٢٠٢1، بتعيين الدكتور حسام الدين حسين عبد الحميد - الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بجامعة الفيوم - رئيسا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالجامعة، حتى بلوغ سيادته السن القانونية المقررة لنهاية الخدمة في ٢٠٢١ـ١٠٢٦.

الكلمات المفتاحية

قسم المناهج جامعة الفيوم

أخبار تهمك

بعد إيقاف شيكابالا القاسي.. 3 طرق أمام الزمالك للرد على الجبلاية (تقرير)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أخر تطورات فسخ عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بعد إيقافه 8 أشهر.. تعرف على أرقام شيكابالا مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك بعد إيقاف شيكابالا 8 أشهر

منذ ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعة

عاجل- الزمالك يستعين بواقعة نجم الأهلي لتخفيف عقوبة شيكابالا

منذ 38 دقيقة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ أقل من ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تعيين عمداء جدد بجامعة الفيوم (تعرف عليهم)

تعيين الدكتورة "مها إبراهيم القرشي" وكيلاً لكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم

مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة الفيوم يناقش مقترح عمل لوحات أرشادية بالإشارات لذوي الأحتياجات في الأماكن السياحية

إبراهيم إلياس قائم بأعمال وكيل كلية الحقوق بجامعة الفيوم

تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

"يوسف" وكيلا لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

06:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements