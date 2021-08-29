في البحر.. ياسمين صبري تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" وهي على "الجيت سكي" في منتصف البحر، وارتدت لايف جاكت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية، مسلسل "فرصة تانية"، والذي شارك معها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، إدوارد، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل