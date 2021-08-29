مدير زراعة دمياط لـ "الفجر": ارتفاع معدلات إنتاج المانجو (صور)

قال المهندس سميح عبدالسميع، مدير مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، لـ «الفجر» أن محافظة دمياط شهدت خلال الموسم الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات إنتاج زراعات المانجو بنواحي المحافظة والتي امتازت بارتفاع معدلات الجودة والإنتاج مؤكدًا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية.



وأشار مدير مديرية الزراعة بدمياط، إلي وجود تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والارشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر توصيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف زيادة وجودة الإنتاج ومقاومة الأمراض والآفات؛ لذا يجب على مزارعي المانجو مواصلة زراعة الشتلات في البساتين الحديثة مع مراعاة أن يكون الطعم في الجهة البحرية وتوالي الري الخفيف بعد الزراعة وكذلك مراعاة ري الأشجار بانتظام مع المحافظة على عدم الإفراط في الري، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، مع مراعاة تكرار رش البراعم الزهرية ضد البياض الدقيقي كل 10 إلى 15 يوم حسب الحالة.



وفي سياق آخر، ترأس المهندس سميح عبد السميع، مدير مديرية الزراعة بدمياط اجتماعًا بمديري الإدارات الفنية والإدارية حيث استعرض الجهود المبذولة لتطوير والإرتقاء بالقطاع الزراعي في ظل الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا على إلتزام كافة العاملين بالقطاع بأعبائهم وواجباتهم الوطنية وذلك سعيًا لدعم الجمهورية الجديدة مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوعية المزارعين بالتوجه لإستلام بطاقات الحيازة الإلكترونية مؤكدًا على وجود خطوات واسعة تبذلها أجهزة الزراعة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل المساقي في ظل التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري، لافتًا إلي الموقف التنفيذي لمشروعات إقامة مجمعات خدمات زراعية ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وسريعة للانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة في ظل التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري وجهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط تحت إشراف وزارة الزراعة ومحافظة دمياط.