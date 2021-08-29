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اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
علاء خليف

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

                         

واشتبك "شيكابالا" مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم الزمالك درع الدوري، بسبب رفض الأخير السماح لأسر اللاعبين بالنزول لأرضية الملعب والاحتفال مع الفريق باللقب المحلي، ليتم معاقبة اللاعب بالإيقاف 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه.


وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن شرط وحيد لـ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، لتخفيف العقوبة الموقعة على محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الزمالك.

وغرد عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة "تويتر": "‏أحمد مجاهد يشترط اعتذار رسمي من شيكابالا لتخفيف العقوبة إلى ٣ أو ٤ شهور".

ومن المنتظر أن يصدر النادي الزمالك بيانا رسميا في الساعات المقبلة للتعقيب على قرارات اتحاد الكرة بشأن إيقاف محمود شيكابالا والكشف عن الاجراءات التي سيتخذها النادي ردا على هذه القرارات القاسية.

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