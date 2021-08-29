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ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أرسل إنذار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالأمس من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن ريال مدريد كان قد أرسل عرضًا إلى النادي الباريسي بشأن من أجل التعاقد مع مبابي مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون كمكافآت.

ولفت البرنامج الإسباني أن تقارير صحفية فرنسية زعمت أن إدارة ريال مدريد أبلغت مسئولي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بالانسحاب من الصفقة في حالة عدم الموافقة على العرض المقدم من أجل شراء مبابي في مدة أقصاها مساء الأحد.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن باريس سان جيرمان لم يرد حتى الآن على عرض ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي وذلك لاستعراض القوة على الملكي.

وأكد البرنامج الإسباني أن ريال مدريد أرسل لباريس سان جيرمان تهديدًا بالانسحاب من الصفقة لاستعراض القوة أيضًا أمام النادي الباريسي.

وألمح البرنامج الإسباني أن أحد موظفي الأمن الذين يعملون مع مبابي شدد على أن النجم الفرنسي سينتقل بشكل مؤكد إلى ريال مدريد.

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