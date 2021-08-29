Advertisements

عاجل- البدري يحسم الجدل ويوضح موقف صلاح والنني من مباراة أنجولا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول موقف محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال من التواجد في مباراة الفراعنة المقبلة أمام أنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا في الأول من سبتمبر على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين قبل مران منتخب مصر :"محمد صلاح والنني لن يتواجدا في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا".

وأضاف :"هناك محاولات في الفترة الحالية لكي يتواجدا في مباراة الجابون".

وأشار :"اخترنا العناصر التي ستخوض مباراتين هامتين بتصفيات المونديال في فترة زمنية قصيرة".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يرد بقوة على قرار إيقاف شيكابالا في بيان رسمي

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements