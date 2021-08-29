عاجل- البدري يحسم الجدل ويوضح موقف صلاح والنني من مباراة أنجولا

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول موقف محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال من التواجد في مباراة الفراعنة المقبلة أمام أنجولا.

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول موقف محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال من التواجد في مباراة الفراعنة المقبلة أمام أنجولا.