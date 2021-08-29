عاجل- البدري يحسم الجدل ويوضح موقف صلاح والنني من مباراة أنجولا

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عاجل- البدري يحسم الجدل ويوضح موقف صلاح والنني من مباراة أنجولا
الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:29 م
الفجر الرياضي
حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول موقف محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال من التواجد في مباراة الفراعنة المقبلة أمام أنجولا.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره أنجولا في الأول من سبتمبر على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.
وقال البدري في تصريحات للصحفيين قبل مران منتخب مصر :"محمد صلاح والنني لن يتواجدا في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا".
وأضاف :"هناك محاولات في الفترة الحالية لكي يتواجدا في مباراة الجابون".
وأشار :"اخترنا العناصر التي ستخوض مباراتين هامتين بتصفيات المونديال في فترة زمنية قصيرة".