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معرض المجوهرات والساعات الـ 28 ينطلق في أبوظبي أكتوبر المقبل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
تستضيف إمارة أبوظبي النسخة الثامنة والعشرين من معرض المجوهرات والساعات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر المقبل وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات "أدنيك".

وتشارك في المعرض 140 علامة تجارية فريدة من مختلف أنحاء العالم لتستعرض أحدث مجموعاتها وتصاميمها المميزة .. ويتاح التسجيل مجانًا للزوار الذين يحضرون الفعالية، ليكتشفوا تشكيلة رائعة من المجموعات الحصرية التي تتنوع من القطع العملية إلى القطع الفاخرة والنادرة.

وقال فراس أبو لطيف، مدير معرض المجوهرات والساعات: "بعد توقف المعرض لعام كامل، يسرنا أن نشهد عودة معرض المجوهرات والساعات المحبوب إلى أبوظبي، حيث حرصنا على اختيار أكثر العلامات التجارية تنوعًا من مختلف أرجاء العالم للارتقاء بتجربة زوارنا في التسوق" .

وأضاف: "يشهد هذا العام عودة العلامات التجارية المفضلة للمشترين بالإضافة إلى ظهور العديد من الأسماء الجديدة التي انتقيناها بعناية للمشاركة، فهدفنا هو تقديم مجموعة منوعة من التصاميم التي تناسب أذواق جمهورنا الراقي.. وتعرض الفعالية لهذا العام عددًا من القطع التي ستستقطب المهتمين حديثًا بعالم المجوهرات والساعات".

كما يلبي المعرض رغبات المشترين الباحثين عن ابتكارات المصممين الإماراتيين الصاعدين، من خلال تقديم معرض خاصة بإبداعاتهم وعلاماتهم التجارية في صالة التصاميم الإماراتية بالفعالية.

ويقدم المعرض كذلك مجموعة واسعة من المصممين ذوي الشهرة العالمية ليتيح للمشترين فرصة التعرف إلى مجموعة مبهرة من التصاميم والطرازات الفريدة وإضافتها إلى مقتنياتهم من المجوهرات والساعات.. ومن أبرز ملامح المعرض تواجد كافة المصممين الدوليين في صالة التصاميم العالمية.

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