مونشنغلادباخ يسقط في فخ الخسارة أمام يونيون برلين بالبوندسليجا

حقق يونيون برلين انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ اليوم الأحد في الجولة الثالثة للمسابقة.









وارتفع رصيد يونيون برلين، الذي تعادل في أول مرحلتين مع بايرليفركوزن وهوفنهايم، إلى خمس نقاط في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد مونشنغلادباخ، الذي نال خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.









وبادر نيكو جييسلمين بالتسجيل لمصلحة يونيون برلين في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله النيجيري تايوو اونيى الهدف الثاني في الدقيقة 41، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.









في المقابل، أحرز جوناس هوفمان هدف مونشنغلادباخ الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.