ليل يحقق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي على مونبلييه

احتفل ليل حامل اللقب بأول انتصار له هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بعد أن هز يوسف يازجي وجوناثان ديفيد الشباك في الانتصار 2-1 على ضيفه مونبلييه الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جونيور سامبيا في الشوط الثاني.





وتقدم ليل للمركز العاشر بخمس نقاط من أربع مباريات بينما تراجع مونبلييه للمركز 11 بأربع نقاط من العدد ذاته من المباريات.





واقترب تيجي سافانييه من هز الشباك للفريق الزائر في الدقيقة 20 وأنقذ حارس مونبلييه محاولة خطيرة من التركي بوراك يلماز مهاجم ليل في الجانب الآخر من الملعب، قبل أن يشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول هدفين سريعين.





ووضع يازجي ليل في المقدمة بتسديدة مباشرة لكن فرحة أصحاب الضيافة لم تدم طويلا بعد أن سجل جايتان لابورد هدف التعادل لمونبلييه قبل صفارة نهاية الشوط.





وحسم ديفيد فوز ليل في الدقيقة 57 بعد عمل رائع حيث روض ركلة حرة طويلة وراوغ مدافعا قبل أن يضع الكرة من تحت الحارس من زاوية ضيقة.





وطرد سامبيا في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني.