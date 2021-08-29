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رئيس "جودة التعليم": 25% من الكليات حاصلة على الاعتماد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم في مصر، إن 12% من مدارسنا، و25% من الكليات حاصلة على الاعتماد.

وأضافت "عيد"، خلال تصريحات مع فضائية "دي إم سي"، أن الاعتماد والجودة تكون مطابقة للمعايير العالمية، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بزيارات للتأكد من مدى مطابقة المعايير في المؤسسة التعليمية.

وتابعت أنهم يتابعون الأمن والسلامة أيضًا والأنشطة المختلفة وليس فقط العملية التعليمية، لافتٍا إلى أن هيئة ضمان الجودة عضوة في عدة تحالفات، ولها علاقات طيبة واعتراف متبادل مع التحالفات المختلفة بالدول المختلفة.

الكلمات المفتاحية

الكليات التعليم الاعتماد

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