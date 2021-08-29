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كيف تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إعصار "إيدا"؟

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
علي فوزي
نشر المركز الوطني للإعصار والأعاصير بالمحيط الهادي "nhc" استعداد المناطق الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية لوصول الإعصار الأخطر الذي يكون من الفئة الرابعة المدمر هو إعصار" إيدا" إلى يقترب من السواحل الأمريكية.

تبلغ سرعة رياح الإعصار نحو 130 كلم في ساعة، وحيث قامت ولاية لويزيانا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بجانب نزول الأمطار غزيزة وفيضانات ترافق هذا الإعصار، ومن المتوقع أن أكثر المدن المتوقعة لضربة من هذا الإعصار وهم ولاية بلويزيانا وولاية ميسيسيبي.

كيف تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الإعصار؟

نشرت وزارة الصحة والخدمات البشرية للولايات المتحدة الأمريكية، كيفية الاستعداد للأفراد والمؤسسات وجاءت كالآتي:
1) إخلاء المكان الذي يضربه الإعصار.

2) تخزين المؤن وتأمين المنازل ضد الرياح.

3) أدوات الاستعداد للأعاصير ماء صالح للشرب ووجبات والإسعافات الأولية ووصفات أدوية.

4) بطاريات تعمل ضد الماء أو مصابيح يدويه مصباح كهربائيّ ومذياع، وصافرة أو اي جهاز يصدر صوت.


5) وأداة متعددة الاستخدام مع سكينة، وبطاقات الهوية، البطاقات الطبية، وأيّ سجلات ضروريّة طبيّة، أكياس أو حاويات للماء قابله للنقل، وغيرها من اللوازم المفيدة للبقاء على قيد الحياة.

6) مناقشة خطط الإخلاء بالطائرات والطرق، وإبلاغ الآخرين عن هذه الطائرات قبل وقوع الكارثة.


7) قيام بعض الملاجئ توفر فقط الحماية للاجئين من المطر والرياح ولكنها لا توفر الغذاء والماء ودورات المياه والفراش.

الكلمات المفتاحية

الأجئين اعصار ايدا

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