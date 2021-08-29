وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض.

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم أنها ستعلن بعد قليل بتفاصيل وترتيبات صلوات التجنيز.

والأنبا بطرس من مواليد 14 أغسطس 1947م، وهو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا السابق، وترهبن بدير مارمينا مريوط في 24 يونيو 1978، باسم الراهب بطرس آفامينا، وكان مشرفًا ومسؤولاً عن بيت الخلوة، مع الراهب القس ديسقوروس آفا مينا، ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في 7 يونيو 2009 كأسقف عام على إيبارشية شبين القناطر.



