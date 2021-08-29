Advertisements

وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر بعد صراع مع المرض

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
توفي منذ قليل نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض.

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم أنها ستعلن بعد قليل بتفاصيل وترتيبات صلوات التجنيز.

والأنبا بطرس من مواليد 14 أغسطس 1947م، وهو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا السابق، وترهبن بدير مارمينا مريوط في 24 يونيو 1978، باسم الراهب بطرس آفامينا، وكان مشرفًا ومسؤولاً عن بيت الخلوة، مع الراهب القس ديسقوروس آفا مينا، ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في 7 يونيو 2009 كأسقف عام على  إيبارشية شبين القناطر.

وقام البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 9 مارس 2013م، بتجليس الأنبا بطرس إلى جانب 3 أساقفة آخرين على إيبارشيات، وتم الاحتفال بتجليسه أسقفًا لشبين القناطر مساء الأحد 24 مارس 2013 في كنيسة السيدة العذراء بمساكن أبوزعبل (مقر الإيبارشية).

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الانبا بطرس

أخبار تهمك

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و نصف

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من ساعتين

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يرد بقوة على قرار إيقاف شيكابالا في بيان رسمي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements