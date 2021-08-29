أحمد موسى عن حادث الهجرة الغير الشرعية: مشروعات بلدك أولى بيك (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر نجحت في إيقاف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، مضيفًا أن الأيام الماضية شهدت خروج مركب من إحدى الدول المجاورة على متنها شباب من قرية بالدقهلية، وأسفرت الواقعة عن غرق 11 شابا، متسائلا: "كيف سمح أهالي هؤلاء الشباب بخروجهم بهذه الطريقة؟".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك العديد من فرص العمل في مصر، التي لم تكن متاحة على مدار أي مرحلة من تاريخها، معقبًا: "مفيش حتة في مصر ما فيهاش مشروعات".





وتابع: "لم يعد هناك فرص عمل بالخارج، كما كان الوضع من قبل، وجميع قرى مصر بها فرص عمل حاليا"، متسائلا: "بتدفع فلوس عشان تروح تموت، والله ما هيديك اللي هتاخده في مصر، فاكر أنك هتشتغل طيار هناك، كل دول العالم تعاني من البطالة بسبب كورونا، هيتقبض عليك وترجع تاني".





ووجه موسى رسالة إلى الشباب قائلا: "مشروعات بلدك أولى بيك، مفيش مكان ما فيهوش شغل من أول العاصمة الإدارية لغاية حياة كريمة، ليه الأهالي ممكن تخسر ولادها؟".



