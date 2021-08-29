استشاري: عملية تحويل المسار تُقلل امتصاص السكريات

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة تُعد من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصابة للسمنة المفرطة مثل السكر.



وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العملية تعمل على تقليل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل لـ70%، وتنشيط الدورة الهرمونية، وإعادة الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وهذا يُحسن السكر بنسبة كبيرة جدًا.



وتابع أن نزول الوزن يقلل مناعة الأنسولين، وهذا الأمر يلعب دورًا رئيسيًا في علاج السكر، مشيرًا إلى أن عملية تحويل مسار المعدة تجرى من خلال المنظار خلال نصف ساعة، والإقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، ومن الممكن الخروج بعد نصف يوم من إجراء العملية.





