Advertisements

الحمام المطروحي يضم شيكا أبو قير

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع عبد الله شيكا لاعب أبو قير للأسمده لتدعيم خط هجوم الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وطارق الصاوي المدير الفني.

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، وإبراهيم الحديدي لاعب صيد المحلة، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، ومصطفي شامخ مدافع المنصورة، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، سيد عماد حارس الشرقية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يرد بقوة على قرار إيقاف شيكابالا في بيان رسمي

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من ساعتين

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements