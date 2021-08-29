كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

تفاضل إدارة نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بين الثنائي أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ومحمود مرعي لاعب وادى دجلة، لاختيار الأفضل، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث تسعى اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، توفير التدعيمات اللازمة فى كل مركز من مراكز الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات فى النسخة الجديدة سواء على المستوى المحلي والأفريقي.





واستطلع مسئولو نادي الزمالك رآي باتريس كارتيرون فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعم خط دفاع الفريق، ورحب المدرب الفرنسى بضم مدافع الفريق السماوي لصفوف القلعة البيضاء، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للدخول فى مفاوضات مع نادى بيراميدز للحصول على خدماته.





وأخطر أحمد أيمن منصور ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي الموسم المقبل والانضمام إلى نادي الزمالك، وعرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى الفريق السماوي بخلاف التنازل عن نسبة المشاركة المستحقة له عن المشاركة مع فريق بيراميدز عن الموسم الحالي، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك.





ووضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك، محمود مرعي لاعب وادي دجلة بديلًا لـ أحمد أيمن منصور حال عدم التمكن من إتمام الصفقة.