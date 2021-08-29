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كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك
الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:00 م
محمد الدمتناوي
تفاضل إدارة نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بين الثنائي أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ومحمود مرعي لاعب وادى دجلة، لاختيار الأفضل، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث تسعى اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، توفير التدعيمات اللازمة فى كل مركز من مراكز الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات فى النسخة الجديدة سواء على المستوى المحلي والأفريقي.
واستطلع مسئولو نادي الزمالك رآي باتريس كارتيرون فى ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعم خط دفاع الفريق، ورحب المدرب الفرنسى بضم مدافع الفريق السماوي لصفوف القلعة البيضاء، ومنح الإدارة الضوء الأخضر للدخول فى مفاوضات مع نادى بيراميدز للحصول على خدماته.
وأخطر أحمد أيمن منصور ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي الموسم المقبل والانضمام إلى نادي الزمالك، وعرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى الفريق السماوي بخلاف التنازل عن نسبة المشاركة المستحقة له عن المشاركة مع فريق بيراميدز عن الموسم الحالي، من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك.
ووضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك، محمود مرعي لاعب وادي دجلة بديلًا لـ أحمد أيمن منصور حال عدم التمكن من إتمام الصفقة.