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الأهلي يكشف حقيقة ضم أحمد حجازي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات لضم أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي.

مفاوضات الأهلي لضم حجازي

وأكد المصدر أن الأهلي لم  يتفاوض مع أحمد حجازي، لضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية و أن اللاعب غير مطروح بالمرة، لصعوبة دفع راتبه

وشدد المصدر على أن أحمد حجازي يتقاضى 3 ملايين و700 ألف دولار سنويا مع النادي السعودي، وهو ما يتخطى سقف رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن سقف رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا يزيد على 1.5 مليون دولار للاعبين الأجانب و 12 مليون جنيه للاعبين المحليين.

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