الأهلي يكشف حقيقة ضم أحمد حجازي

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الأهلي يكشف حقيقة ضم أحمد حجازي
الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:59 م
علي خلاف
كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات لضم أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر واتحاد جدة السعودي.
مفاوضات الأهلي لضم حجازي
وأكد المصدر أن الأهلي لم يتفاوض مع أحمد حجازي، لضمه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية و أن اللاعب غير مطروح بالمرة، لصعوبة دفع راتبه
وشدد المصدر على أن أحمد حجازي يتقاضى 3 ملايين و700 ألف دولار سنويا مع النادي السعودي، وهو ما يتخطى سقف رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.
وأتم المصدر موضحا أن سقف رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لا يزيد على 1.5 مليون دولار للاعبين الأجانب و 12 مليون جنيه للاعبين المحليين.