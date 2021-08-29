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عمر خورشيد: وظيفة الفنان قيادة الأمة من الظلام إلى النور (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الفنان عمر خورشيد الصغير، إنه لم يقصد مضايقة البعض من خلال إبداء رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الأمور، معقبًا: "أنا بس بقول رأيي، وطبيعي جدًا ألاقي ناس بتتفق معايا، وناس تانية تختلف".

وأضاف "خورشيد"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الفنان بشر، ومن حقه لفت النظر لأي خطأ، فوظيفة الفنان قيادة الأمة من الظلام إلى النور، وليس التمثيل فقط، معقبًا: "كل اللي بحاول أعمله، أقول المكان ده ضلمة، ما حدش يدخله".

ولفت إلى أنه وجد بنات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعدى عمرهن 14 عامًا، يقمن بنشر فيديوهات خليعة، متابعًا: "ما حبش أشوف بنتي مكانهم، وممكن اتقبل هذه التصرفات من راقصة أو عارضة أزياء، لكن لا يمكن أن أتقبل هذا الأمر من الأطفال".

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عمر خورشيد الفن اخبار مصر اخبار النجوم

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