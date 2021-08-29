تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة بشأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني علماً بأن الميركاتو الصيفي سيغلق يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد قدم عرضاً تبلغ قيمته 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو من أجل التعاقد مع مبابي وقام ريال مدريد بمنح باريس سان جيرمان مهلة أخيرة حتى السادسة مساء يوم غد الإثنين من أجل الرد على العرض.

وألمح الإعلامي الإسباني جوزيب بيدريرول أن الوضع الحالي يخبرنا أن التعاقد مع مبابي أمر صعب حقاً وأن نسبة قدوم مبابي إلى ريال مدريد أصبحت 50%.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية بأنه إذا لم يتم الانتهاء من انتقال مبابي اليوم الأحد فإن ريال مدريد سيستسلم وسيحاول التعاقد معه مجاناً في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه إذا قام ريال مدريد بتحسين العرض من أجل مبابي وكان العرض يلبي مطالب باريس سان جيرمان فلن يتم المخاطرة مع مبابي ولن يلعب الليلة ضد ريمس.

وأكد الصحفي الاسباني خوسيه فليكس دياز أن المسئولون التنفيذيون في باريس سان جيرمان أعطوا يوم الخميس الماضي إشارة للتفاوض والتحدث مع ريال مدريد من أجل مبابي لكن هذا لم يحدث.

ولفتت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن كيليان مبابي يشعر بأنه مُحتجز في النادي الباريسي على الرغم من العروض التي يقدمها لهُ الملكي من أجل التعاقد معه .