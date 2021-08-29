Advertisements

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة بشأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني علماً بأن الميركاتو الصيفي سيغلق يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد قدم عرضاً تبلغ قيمته 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو من أجل التعاقد مع مبابي وقام ريال مدريد بمنح باريس سان جيرمان مهلة أخيرة حتى السادسة مساء يوم غد الإثنين من أجل الرد على العرض.

وألمح الإعلامي الإسباني جوزيب بيدريرول أن الوضع الحالي يخبرنا أن التعاقد مع مبابي أمر صعب حقاً وأن نسبة قدوم مبابي إلى ريال مدريد أصبحت 50%.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية بأنه إذا لم يتم الانتهاء من انتقال مبابي اليوم الأحد فإن ريال مدريد سيستسلم وسيحاول التعاقد معه مجاناً في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه إذا قام ريال مدريد بتحسين العرض من أجل مبابي وكان العرض يلبي مطالب باريس سان جيرمان فلن يتم المخاطرة مع مبابي ولن يلعب الليلة ضد ريمس.

وأكد الصحفي الاسباني خوسيه فليكس دياز أن المسئولون التنفيذيون في باريس سان جيرمان أعطوا يوم الخميس الماضي إشارة للتفاوض والتحدث مع ريال مدريد من أجل مبابي لكن هذا لم يحدث.

ولفتت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن كيليان مبابي يشعر بأنه مُحتجز في النادي الباريسي على الرغم من العروض التي يقدمها لهُ الملكي من أجل التعاقد معه .

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 28 دقيقة

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من ساعتين

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ ساعتين

ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يرد بقوة على قرار إيقاف شيكابالا في بيان رسمي

منذ ساعة و 11 دقيقة

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ ساعتين و 22 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements