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باريس سان جيرمان يصعق ستاد ريمس بهدف مبابي (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:03 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
سجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الأول في شباك ستاد ريمس عن طريق كيليان مبابي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدف عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لباريس سان جيرمان، بعد إدراجه في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه من برشلونة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: نافاس 

خط الدفاع: عبدو ديالو ، ثيلو كيرير ، ماركينيوس ، أشرف حكيمي 

خط الوسط: ماركو فيراتي ، ادريسا جاي ، فينالدوم 

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي ، أنخيل دي ماريا

الكلمات المفتاحية

مبابي باريس سان جيرمان

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