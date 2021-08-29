باريس سان جيرمان يصعق ستاد ريمس بهدف مبابي (فيديو)





جاء الهدف عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة.





وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لباريس سان جيرمان، بعد إدراجه في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه من برشلونة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: عبدو ديالو ، ثيلو كيرير ، ماركينيوس ، أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي ، ادريسا جاي ، فينالدوم

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي ، أنخيل دي ماريا



سجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الأول في شباك ستاد ريمس عن طريق كيليان مبابي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي.