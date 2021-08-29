الفنانة هالة مرزوق تكشف السبب في عدم زواجها.. وتؤكد: ليست نهاية العالم (فيديو)

قالت الفنانة هالة مرزوق، إنها لم تتزوج حتى الآن، وليس لديها موقف ضد الزواج، معقبة: "أنا مع الزواج عندما يكون مناسب، وعندما يساعدني الزواج على استكمال حياتي".

وتابعت "مرزوق"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن مشاكل الزواج كثيرة، خاصة للممثلات، معقبة: "مش هقول الراجل مش بيحب الست الطموحة، بس أنا بحب شغلي أووي، والزواج ليس طموحي منذ صغري، لكن إذا وجدت الشخص المناسب فسأوافق، أنا مش هدلل، وإذا لم أتزوج فهذا الأمر ليس نهاية العالم".وأضافت أن الاحترام أولوية لها في أي علاقة، متابعة: "الاحترام أهم من أي حاجة، وإذا قام زوجي في المستقبل برفع صوتي عليّ، فلن أستمر في العلاقة، مش هضربه بحاجة، بس أنا همشي".