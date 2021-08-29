أكسير الحياة للنجمات.. حقن فى الوريد لمحاربة الشيخوخة لجأت لها أصالة وأنغام وهند صبرى

خضعت كل من الفنانة أصالة والفنانة أنغام لجلسات من أجل الحصول على حقن للفيتامين فى عيادتى تجميل شهيرة، وتعمل هذه الفيتامينات بشكل مباشر عن طريق تغذية الوريد بمواد تجدد النشاط وتمنح دفعة للمناعة، وتعزز مستويات الطاقة كما تعمل على الترطيب الأساسى، ومضادات الأكسدة ومضادات الشيخوخة وكل ذلك فى خطوة واحدة، وحصلت أنغام على الجلسة فى إحدى العيادات التجميلية الشهيرة. أما الفنانة أصالة فقد خضعت لجلسة فيتامين فى عيادة ابنتها شام الذهبى وكانت الجلسة عبارة عن فيتامينات تساعد على تفتيح وتوهج البشرة و تلطيف الجلد، وتساعد على التخفف من حب الشباب وتقلل من علامات الشيخوخة، كما تحفزعلى تكوين الكولاجين وتزيد من ترطيب البشرة ويقلل من إفراز الزيت ويقلل من التصبغ، وهى الـ dripping الأكثر طلبا فى عيادة شام وكانت أصالة اعتادت على الخضوع على جلسات الديتوكس والطاقة وسبق ونشرت لها العديد من الصور والفيديوهات التى تظهر فيها أثناء الخضوع للجلسة الوريدية وإن كانت الجلسة الأخيرة كانت سببا فى زيادة الطلب عليها من قبل الفنانين فقد ظهرت فيديوهات وصور لخضوع كل من جميلة عوض وهند صبرى وليلى أحمد زاهر وبسمة بوسيل زوجة تامر حسنى وغيرهن خاصة أن شام افتتحت فرعا فى إحدى قرى الساحل الشمالى وأعلنت عن خدمة الحصول على الجلسة من المنزل وهوما شجع النجوم على الإقدام على هذه الخطوة فى إجازة الصيف.



