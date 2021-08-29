مليون جنيه لهيفاء وهبى فى الساحل





تحاول الفنانة هيفاء وهبى العودة للحفلات فى مصر خاصة مع تألق الكثير من النجوم الفترة الماضية بحفلات فى الساحل مثل عمرو دياب وتامر حسنى ووائل كفورى وروبى وراغب علامة وحماقى، إلا أن إصرار هيفاء على الحصول على ٦٠ ألف دولار أى ما يساوى مليون جنيه مصر وهو ما رآه المتعهدين رقما مبالغا، فقررت انتظار الوقت المناسب حتى اتفقت على الحفل الذى تحيى فى ٢٦ أغسطس بمشاركة فريق ديسكو مصر، ويقام على مسرح شاطئ كريستال، وتحاول هيفاء الاتفاق مع الفنان أكرم حسنى لحضور الحفل ومشاركتها «لو كنت» وهى الدويتو بينهما الذى حقق أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة، والحفل يشارك فيه العديد من الرعاة منها أحد البنوك المصرية وشركتان للملابس الداخلية وإحدى شركات المياه الشهيرة وغيرهم من الرعاة للحفل.



