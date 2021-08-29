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أزمة بين هنادى مهنا ووالدها لتدخله فى حياتها الشخصية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
العدد الورقي

مشكلات كبيرة طرأت على علاقة كل من الفنانة الشابة هنادى مهنا بوالدها الموسيقار هانى مهنا، خاصةً بعد نشر صورة من قبل دكتور التجميل أسامة طه، والذى نشر صورة تجمعه بهنادى فى عيادته، بعد نجاح عملية «التكميم» الخاصة بها، والمشكلة التى قامت بين هنادى ووالدها، بسبب تصريحات الأخير دائماً بشأن حياتها الشخصية هى وزوجها أحمد خالد صالح، وهى التصريحات التى تسببت فى مشكلات لها ولزوجها خلال الفترة الماضية، وتعلقت المشكلة الأخيرة بمظهر هنادى، حيث ظهرت هنادى فجأة بشكل مختلف تماماً وهى «نحيفة» عكس ما كانت عليه من قبل، والتزمت هنادى الصمت بعد كل التساؤلات التى لاحقتها من جمهورها بشأن خسارة الوزن بشكل كبير فى وقت قصير، ولأن هنادى رفضت الإجابة، زادت التكهنات حول خضوعها لعملية، وما كان هناك طريقة للتأكد من صحة خضوعها لعملية من عدمه إلا اتجاه بعض الصحفيين والإعلاميين لسؤال والدها، والذى أكد أن هنادى لم تخضع لأى عمليات من أجل إنقاص وزنها، بل أنها اتبعت نظام رجيم قاس لمدة ٣ أشهر وهو ما تسبب فى خسارة وزنها وتغير مظهرها بشكل كبير ومفاجئ، وبعدها بفترة ومنذ أيام قليلة، نشر الدكتور أسامة صورته مع هنادى مؤكداً خضوعها لعملية «تكميم معدة»، وهو ما زاد من غضب والدها، حيث إن موافقتها على نشر هذه الصورة ما هو إلا تشويه لصورته وإظهاره «شخص كداب» بعد تصريحاته الأخيرة.

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