المحكمة الاقتصادية تغرم شركة مرسيدس مليون ونصف جنيه وتجبرها على رد قيمة سيارة "E180"

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة القاضي محمد عبدالسلام النفراوي وعضوية شادي محمود موسي ابراهيم صالح إبراهيم ووكيل النيابة باهي البكري وأمين السر عماد رمضان، بتغريم شركة مرسيدس مبلغ مليون ونصف جنيه ورد قيمة سيارة إى 180 "E180" موديل 2019 بسبب وجود عيوب فنية لم تتمكن الشركة من إصلاحها.





وتحولت القضية للمحكمة من خلال جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدم صاحب السيارة بشكوا عن وجود عيوب بالسيارة تتمثل فى عيب بالعزل والعفشة والفتيس وحزام الأمان والفرش ومتظومة التعليق بكاوتش الزجاج وبغطاء التانك والاكصدام وحزام الكرسي وتم التحول للجنة فنية للفحص بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان.





وأكد تقرير كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلاح هذه العيوب بجانب وجود عيب فى الصناعة فى عزل السيارة مما يستدعى تغيير العزل بالكامل ومشكلة فى مفصلة الكرسي ومفصلة الكبوت وصوت دبدبة من العفشة الأمامية ومشكلة فى قاعدة الاكصدام الخلفى الأيمن وترشيح بخار زيت من غطاء الزيت.





ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وأحمد طاهر فؤاد ندا وتوماس هربرت كلاين مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج محل المخالفة وتأدية تعويض مؤقت بالحق المدني مبلغ قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصارق الجنائية والمدنية وأتعاب محاماة.





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