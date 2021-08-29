Advertisements

نجوى كرم تتزوج رجل أعمال إماراتى فى سبتمبر

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
العدد الورقي

بعدما تم الكشف عن هوية زوج نجوى كرم الجديد وموعد الزفاف، وتأكد أن زوج نجوى كرم المستقبلى هو رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى ويبلغ من العمر ٤١ عاما أى أصغر منها بنحو ١٥ عاما، واستقر الثنائى على أن يتم الزواج رسمياً فى شهر سبتمبر من العام الحالى، وحتى الآن ليس هناك معلومة مؤكدة حول مكان إقامة العروسين فهناك من يقول أن نجوى لن تنتقل للعيش مع زوجها الجديد فى الإمارات بل ستعيش فى لبنان وسيرافقها الدهمانى إلى بلدها، وهناك من يشير إلى أنها ستكون بين لبنان ودبى خاصة أنها حصلت على الإقامة الذهبية فى فبراير الماضى.

أما بخصوص العريس المنتظر فهو مواليد مدينة أبو ظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر من أهم رجال الأعمال الإمارات، حيث يشغل الكثير من المناصب أهمها منصب رئيس شركة عمر سالم الدهمانى، ويتولى منصب رئيس إدارتها، ودخل عالم الفن مؤخراً من خلال شركة إنتاج اسمها The Moment إيفينت، علما بأنه يمتلك شركتين أخريين تحملان نفس الاسم «ذا مومنت» إحداهما للأثاث والثانية للعطور، أما شركة الإنتاج الغنائى والحفلات كان الدهمانى أسسها منذ ٣ سنوات تقريبا ونظمت أولى حفلاتها لنجوى كرم وملحم زين فى عمان وقيل وقتها أن شركته ستضم نجوماً مهمين فى الوطن العربى وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً وستنطلق شركته من الأردن إلى المغرب ومن ثم إلى مصر وستكون محطتها الأخيرة فى لبنان.

عمر الدهمانى سبق وتزوج مرتين لكن لم يوفق فى الحياة الزوجية ولديه طفلان، من زوجته الأولى وأثار الدهمانى الجدل عندما تقدم للفنانة اللبنانية نجوى كرم وذلك بعد ارتباطهما فى عام ٢٠١٧ م، وعاشا قصة حب جميلة وبعد ذلك اتخذا قرار الزواج.

أخبار تهمك

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحسم الصفقة.. ثنائي بيراميدز ودجلة على رادار الزمالك

منذ نصف ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الذهبية.. الزمالك يقترب من ضم سفاح خط الوسط

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يُحدد شرطًا وحيدًا لتخفيف عقوبة محمود شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

تطورات مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الزمالك يرد بقوة على قرار إيقاف شيكابالا في بيان رسمي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد تنفيذ عقوبة شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ ساعتين و 28 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:03 م

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

07:01 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

07:09 م

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

07:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements