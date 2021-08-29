نجوى كرم تتزوج رجل أعمال إماراتى فى سبتمبر





بعدما تم الكشف عن هوية زوج نجوى كرم الجديد وموعد الزفاف، وتأكد أن زوج نجوى كرم المستقبلى هو رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى ويبلغ من العمر ٤١ عاما أى أصغر منها بنحو ١٥ عاما، واستقر الثنائى على أن يتم الزواج رسمياً فى شهر سبتمبر من العام الحالى، وحتى الآن ليس هناك معلومة مؤكدة حول مكان إقامة العروسين فهناك من يقول أن نجوى لن تنتقل للعيش مع زوجها الجديد فى الإمارات بل ستعيش فى لبنان وسيرافقها الدهمانى إلى بلدها، وهناك من يشير إلى أنها ستكون بين لبنان ودبى خاصة أنها حصلت على الإقامة الذهبية فى فبراير الماضى.





أما بخصوص العريس المنتظر فهو مواليد مدينة أبو ظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة ويعتبر من أهم رجال الأعمال الإمارات، حيث يشغل الكثير من المناصب أهمها منصب رئيس شركة عمر سالم الدهمانى، ويتولى منصب رئيس إدارتها، ودخل عالم الفن مؤخراً من خلال شركة إنتاج اسمها The Moment إيفينت، علما بأنه يمتلك شركتين أخريين تحملان نفس الاسم «ذا مومنت» إحداهما للأثاث والثانية للعطور، أما شركة الإنتاج الغنائى والحفلات كان الدهمانى أسسها منذ ٣ سنوات تقريبا ونظمت أولى حفلاتها لنجوى كرم وملحم زين فى عمان وقيل وقتها أن شركته ستضم نجوماً مهمين فى الوطن العربى وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً وستنطلق شركته من الأردن إلى المغرب ومن ثم إلى مصر وستكون محطتها الأخيرة فى لبنان.





عمر الدهمانى سبق وتزوج مرتين لكن لم يوفق فى الحياة الزوجية ولديه طفلان، من زوجته الأولى وأثار الدهمانى الجدل عندما تقدم للفنانة اللبنانية نجوى كرم وذلك بعد ارتباطهما فى عام ٢٠١٧ م، وعاشا قصة حب جميلة وبعد ذلك اتخذا قرار الزواج.



