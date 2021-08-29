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مى عمر تفكر فى إقامة حفل غنائى بطريقة البلاى باك لأغانى لؤلؤ

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
العدد الورقي

تسعى مى عمر دائما لكل ما هو خارج عن المألوف، وتحب أن تكون فى دائرة الضوء، ومؤخرا تفكر مى بشكل حقيقى فى تقديم حفل غنائى فى الساحل بطريقة البلاى باك خاصة أنها لا تمتلك المؤهلات الصوتية التى تمكنها من ذلك، بعد أن غنت فى حفل زفاف إحدى صديقاتها أغانى مسلسل «لؤلؤ» والتى كانت بصوت نور عبد السلام، إلا أن المقربين منها نصحوها بالتروى فى الفكرة خاصة أنها ليست مؤهلة لتكون مطربة، لكنها تحاول استغلال نجاح أغانى المسلسل فى الفترة المقبلة.

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