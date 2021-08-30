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أحمد سعيد جمال أحدث المنضمين لمسلسل "الفرح فرحنا"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي


تعاقد الفنان أحمد سعيد جمال على المشاركة في مسلسل "الفرح فرحنا".

ويظهر أحمد خلال أحداث المسلسل كضيف شرف.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده، إشراف عام على الكتابة أوتاكا،إنتاج عادل مغربي، مدير التصوير أحمد زيتون، وإخراج معتز التوني.

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