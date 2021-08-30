كارثة لمحبي الأيس كريم.. تعرف على التفاصيل

حملات تفتتيشية



الغش التجاري

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية الموسعة تأتي بالتعاون المستمر بين المحافظة والرقابة الإدارية بناءً على تحرياتها المسبقة، مؤكدًا استمرار هذة الحملات في كافة مراكز ومدن المحافظة لضمان نزاهة الأسواق وحماية المستهلك من كافة مظاهر الغش والقضاء عليها.

شكلت مديرية التموين بالغربية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية برئاسة كبير مفتشي التجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أيس كريم مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، وتم التحفظ علي نصف طن أيس كريم وعدد٧٥٠٠ قطعة بسكويت وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.وتأتي هذه الحملات بناءً على التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية والتي مفادها انتشار ظاهرة الغش التجاري.