57 % ارتفاعا في أرباح الشركات الصناعية الصينية

أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، أن الشركات الصناعية الرئيسية في الصين شهدت زيادة مطردة في الأرباح في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وسط انتعاش مستقر في الطلب في السوق وتحسن أداء الأعمال.





وأظهرت الأرقام أن الشركات الصناعية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل ما يعادل نحو 3.08 مليون دولار أمريكي حققت أرباحا مجمعة بلغت 760 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة 57.3% على أساس سنوي.





وبالمقارنة مع مستوى عام 2019، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 44.6% في الفترة من يناير إلى يوليو.





وأظهرت بيانات الهيئة أن التوسع جعل متوسط النمو في الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2020 و2021 عند 20.2%.





وفي يوليو وحده، حققت الشركات الصناعية الرئيسية 109 مليار دولار فى إجمالي أرباحها، بزيادة 16.4% على أساس سنوي.





وبينما تحسن أداء الأعمال في الشركات الصناعية، ظل الانتعاش غير متكافئ، مع نمو أرباح الشركات الخاصة بشكل أبطأ نسبيًا.





وأظهرت البيانات أن الشركات الصناعية التي تديرها الدولة شهدت ارتفاعا في أرباحها بنسبة 102% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى، في حين شهدت الشركات الخاصة زيادة في الأرباح بنسبة 40.2% على أساس سنوي.





من بين جميع القطاعات الصناعية الـ41، شهد 25 قطاعًا نموًا في الأرباح على أساس سنوي في يوليو، وشهد 31 قطاعًا زيادة في الأرباح عن مستوى عام 2019، وفقًا لما قاله تشو هونغ الإحصائي في الهيئة.





وشهدت شركات التعدين وصناعة المواد الخام ارتفاعا في أرباحها بنسبة 203% و50.9% على أساس سنوي على التوالي، في يوليو.





وأشار تشو إلى أن قطاع التصنيع عالي التقنية شهد نموًا سريعًا في الأرباح، بينما شهد منتجو السلع الاستهلاكية انتعاشا ثابتا في الأرباح في يوليو.





وبفضل الزيادة في اللقاحات ضد فيروس كورونا ومنتجات الوقاية من الوباء، ارتفعت أرباح قطاع تصنيع الأدوية بنسبة 110% على أساس سنوي في يوليو، متسارعة عن وتيرة في يونيو.





وكان الانتعاش المستمر في القطاع الصناعي متماشيا مع الانتعاش الاقتصادي العام للصين، ففي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 14.4% على أساس سنوي.