طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها (فيديو)

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طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها (فيديو)
الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:10 م
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب والصدر بكلية طب القصر العيني، إن هناك تعليمات في التغذية مهمة يجب الالتزام بها.
وأوضح "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي علي الطواب، أن الأكل يجب أن يكون خفيفًا في جميع الوجبات، ويجب ألا يصل الشخص إلى مرحلة أنه لا يمكنه الأكل بسبب امتلاء معدته.
وأضاف الوكيل، أنه عندما يشعر المريض بألم في فم المعدة فيجب الذهاب لطبيب الجهاز الهضمي، ولكن إذا أخذ المريض الدواء ولم يشعر بتحسن فعليه الذهاب لطبيب قلب ليفحصه فحص شامل.
وأشار الوكيل، إلى أن الالتزام بالعادات الغذائية الصحيحة لا يحعل الإنسان يحدث له زيادة في الوزن، فالعادات الغذائية من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يشعر بأعراض شبيهة بأمراض القلب، ومن أبرزها عدم الفطار جيدًا ثم القيام ببذل مجهود، مما يتسبب في إرهاق الإنسان وإحساسه بالهبوط.
وأوضح "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي علي الطواب، أن الأكل يجب أن يكون خفيفًا في جميع الوجبات، ويجب ألا يصل الشخص إلى مرحلة أنه لا يمكنه الأكل بسبب امتلاء معدته.
وأضاف الوكيل، أنه عندما يشعر المريض بألم في فم المعدة فيجب الذهاب لطبيب الجهاز الهضمي، ولكن إذا أخذ المريض الدواء ولم يشعر بتحسن فعليه الذهاب لطبيب قلب ليفحصه فحص شامل.
وأشار الوكيل، إلى أن الالتزام بالعادات الغذائية الصحيحة لا يحعل الإنسان يحدث له زيادة في الوزن، فالعادات الغذائية من أكثر الأشياء التي تجعل الإنسان يشعر بأعراض شبيهة بأمراض القلب، ومن أبرزها عدم الفطار جيدًا ثم القيام ببذل مجهود، مما يتسبب في إرهاق الإنسان وإحساسه بالهبوط.