خبير تغذية يشكف مفاجأة حول فوائد الشوفان لإنقاص الوزن (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف الغذائية مثل الشوفان والسيليم وفيتامين سي والكروم تعتبر مجموعة متكاملة للخفض الوزن بصورة فعالة.



وأضاف "غزالي"، خلال حواره ببرنامج "سفرة هنية"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأحد، أن الشوفان الطبي له مواصفات معينة، ويختلف عن الشوفان المتواجد في السوبر ماركت، وهو مهم جدًا لتثبيت الوزن، لأنه يحافظ على مستوى السكر داخل الدم.



وتابع خبير التغذية العلاجية، أن الألياف تزيد داخل المعدة مع شرب المياه، وهذا يؤدي إلى الشعور بالشبع من خلال إرسال المعدة إشارة للمخ بأنها في حالة امتلاء.

