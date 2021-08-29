برلمانية: مؤتمر بغداد يؤكد مدى ترابط العلاقات بين مصر والعراق

ثمنت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق، ومشاركته في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، موضحة أنها جاءت في توقيت هام للغاية، كما تؤكد على دعم مصر المتواصل والدائم للعراق، وكافة القضايا التي تهم الأمة العربية.



وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن العراق مهما حدث، وستقدم ما بوسعها حتى يستعيد دوره في المنطقة، وتابعت: "مصر والعراق دولتين شقيقتين يربطهما علاقات تاريخية".



وأشادت عضو مجلس النواب، بالكلمة التاريخية للرئيس السيسي خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، موضحة أنها حملت العديد من الرسائل الهامة، وكذلك الحفاوة التي استقبل بها الرئيس السيسي ولقائه عدد من الزعماء العرب والأجانب، إضافة إلى تقدير دور مصر المحوري تجاه القضايا الاقليمية والعربية والدولية من قبل جميع المشاركين في المؤتمر.