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برلين تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مطار كابل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس استعداد بلاده للمشاركة في تأمين مطار كابل الدولي.

 

وجاء في تغريدة نشرها ماس على صفحته في "تويتر" في أعقاب محادثات أجراها في مدينة أنطاليا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "نحن ممتنون لتركيا على عرضها مواصلة تشغيل مطار كابل. كما أن ألمانيا مستعدة أيضا لدعم ذلك ماليا وفنيا. لقد أبلغت زميلي مولود تشاووش أوغلو بذلك".

 

وكان تشاووش أوغلو أكد أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران بعد اجتماع ناقشا خلاله مستجدات الوضع في أفغانستان، أن "قضية المطار قضية خطيرة حقا، نحن نقوم بتقييمها بدقة، فحركة طالبان تطلب أن تكون المسؤولة الوحيدة عن الأمن في أفغانستان"، مضيفا أن الحركة تعاونت مع الجانب التركي "لتسهيل عمليات الإجلاء".

 

وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لتحمل أعباء اللاجئين الأفغان الجدد، شريطة أن يتم تجديد بنود اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016.

 

وكانت تركيا المحطة الأولى في الجولة الخارجية التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني وتشمل أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان في إطار جهود برلين لإيجاد حلول إقليمية للاجئين الأفغان.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان الأجئين

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