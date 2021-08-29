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سان جيرمان يتقدم على ستاد ريمس بالهدف الثاني (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سجل فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني في شباك ستاد ريمس عن طريق كيليان مبابي في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الفرنسي.

جاء الهدف عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لباريس سان جيرمان، بعد إدراجه في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه من برشلونة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: نافاس 

خط الدفاع: عبدو ديالو ، ثيلو كيرير ، ماركينيوس ، أشرف حكيمي 

خط الوسط: ماركو فيراتي ، ادريسا جاي ، فينالدوم 

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي ، أنخيل دي ماريا

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