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موعد عرض الموسم الثاني من "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
منار داود
تعود الإعلامية لميس الحديدي بموسم جديد من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، بداية من يوم السبت المقبل 4 سبتمبر، وذلك بعد إجازتها السنوية.

وكان البرنامج قد قدم إعادات لأجمل حلقات ولقاءات النجوم خلال الشهر الماضي، تخص أهم ضيوف البرنامج في مجال الفن والرياضة والأدب والشعر والقضايا الاجتماعية التي عرضت ونوقشت خلال الموسم الأول.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أول بأول.


https:www.facebook.comKelmaAkhiravideos

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