أحمد مجاهد يوجه رسالة هامة إلى رئيسي الأهلي والزمالك

طالب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترتيب لعمل مبادرة لنبذ التعصب برعاية الناديين.

وقال أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، رغم إني أهلاوي إلا أن الزمالك حصل على الدوري أثناء رئاستي لاتحاد الكرة.

وأضاف أن العند لا يمنح الحقوق ولكن العقل هو من يأتي بالحقوق "الحصول على الحق حرفة".

ورد رئيس نادي الزمالك قائلا زيارتي للأهلي واردة جدا جدا جدا.