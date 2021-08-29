أحمد مجاهد: توقفت عن تشجيع الأهلي بعد تولي رئاسة اتحاد الكرة.. فيديو

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم تأثير انتمائه للنادي الأهلي على عمله باتحاد الكرة.





وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أخويا بيقولي صاحبه بيسألوه أنت متأكد إن أحمد أخوك مش زملكاوي، مضيفا «بمجرد تولي المسؤولية في اتحاد الكرة، لا ترى الانتماءات، الشخص الذي يتأثر بانتمائه لن ينجح».





وأضاف مجاهد «لن أحب الأهلي والزمالك أكثر من نفسي، أنا رئيس مخلة جايبها من تحت، وتدرجت في مختلف المناصب»، معلقا «لن أحب أحد أكثر من اتحاد الكرة، والعديد ممن تولوا مناصب في اتحاد الكرة كان لهم انتماءات، لكنهم يفصلون خلال أداء عملهم».





وأردف «تعرضت لهجوم لا يوصف من جمهور الأهلي، أعمل منذ 28 عاما في اتحاد الكرة، ولا أتأثر على الإطلاق بأي هجوم، إضافة إلى عدم تشجيعي للأهلي أو غيره وأنا أتولى منصب بالجبلاية».





وأكمل مازحا «كنت جالس مع أحد المسؤولين وقلت لو الأهلي خرج من أفريقيا، جدول المسابقة هيرتاح معايا، وهذا كلام لا يصدر أبدا من مشجع».





وحول ما يتردد بشأن تطبيق العدالة في الدوري قال «اجتهدنا قدر المستطاع لتحقيق الأندية، والمسابقة لم تكن طبيعية بسبب كما الضغط الذي تعرضت له الأندية، لكن لم يكن هناك حل آخر»، مردفا «لا يمكن أن نضع رؤوسنا في الرمال، الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم، والفار يرتبط بعدد الكاميرات وجودتها، خاصة أنه يعتمد على أكثر من 12 كاميرا بالخارج».





وعلق على هدف الأهلي الجدلي أمام طلائع الجيش «مرتبط بالكاميرات وحتى لو الحكم شاف الفار مكنش الوضع هيختلف كتير»، مؤكدا أن الأخطاء التحكيمية واردة في مختلف دول العالم، حتى بعد دخول الفار.





وأكمل «حدوث الأخطاء التحكيمية في الأسابيع الأخيرة، كان عدم توفيق، والزمالك أدى بقوة حتى المباريات الأخيرة، ومن الوارد تعرض الأهلي لضغط بسبب مبارياتها في بطولة أفريقيا».







